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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию британского коллеги Бориса Джонсона, случайно назвав его Ельциным.

Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным, — сказал израильский политик, выступая на заседании.

Присутствующие сразу же поправили Нетаньяху. В ответ он лишь заявил, что проверял внимательность собравшихся, сообщило издание Haaretz .

Борис Джонсон стал премьер-министром в июле 2019 года, с большим отрывом опередив на выборах Джереми Ханта. До этого Джонсон был мэром Лондона (с 2008 по 2016 год) и министром иностранных дел (2016–2018), писал News.ru.