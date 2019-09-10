По мере приближения внеочередных выборов в Кнессет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья партия «Ликуд» («Консолидация») претендует на хорошие результаты в гонке, активизирует свои внешнеполитические контакты в расчёте на укрепление доверия среди базового электората. Доверия к действиям главы правительства, действительно, не хватает. Запланированные на 17 сентября выборы широко рассматриваются как часть стратегии премьера по уходу от уголовного преследования. На Нетаньяху по-прежнему «висят» антикоррупционные дела, которые угрожают его политической карьере.

Очередным признаком интенсификации внешнеполитических контактов стал запланированный на 12 сентября визит израильского премьера в Сочи и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В фокусе — иранская угроза. Президент РФ стал неотъемлемой частью израильской избирательной кампании: чего стоят только плакаты, на которых лидеры России и Израиля стоят вместе. Премьер-министр еврейского государства, похоже, задействует последние рычаги для того, чтобы получить большинство на выборах в Кнессет. Другим принадлежащим Нетаньяху политическим рычагом считают организацию хаоса в правительстве и парламенте. Информированный источник Al-Monitor заявил , что в судебных и правоохранительных структурах Израиля всерьёз считают, что Нетаньяху не покинет своё кресло по собственной воле.

Полиция рекомендовала предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху и его супруге Саре по итогам «дела 4000» в отношении телекоммуникационной корпорации «Безек». Считается, что следователям удалось добыть достаточную доказательную базу не только против пары, но и против владельца компании Шауля Эловича. В рамках этого «кейса» полиция проверяла данные о том, что Нетаньяху делал «Безек» поблажки в обмен на положительное освещение работы его кабинета информационным порталом Walla!, который находится в собственности коммуникационного гиганта. В 2017 и 2018 годах правоохранители 12 раз допрашивали премьера в его резиденции в Иерусалиме по «делу 4000». Однако этот инцидент — не единственный. Нетаньяху проходит по делам «1000» и «2000», которые касаются неправильного оформления подарков от двух бизнесменов. Однако то, какая судьба ждёт Нетаньяху и его семью, сейчас во многом зависит от Верховного суда Израиля.

Биньямин Нетаньяху c женой Сарой Oliver Weiken/Global Look Press

Аналитики говорят, что в течение последних двух лет Нетаньяху старательно занимался прессингом правоохранительных органов. Всё началось со следователей, а затем перекинулось на Верховный суд, государственную прокуратуру в лице генпрокурора Авихая Мандельблита и главу Центральной избирательной комиссии Ханана Мельцера. В то же время он преследовал журналистов, которые ему не нравятся, говорят эксперты. Выборы дают Нетаньяху лишь возможность затянуть процесс и временно избежать встречи с обвинителями — его судьба целиком и полностью зависит от Верховного суда. Даже в том случае, если Нетаньяху снова переизберут и Кнессет примет закон об иммунитете, Верховный суд всё равно будет должен вынести своё решение на этот счёт. В этом случае есть вероятность того, что Верховный суд уничтожит любую идею иммунитета для премьер-министра.

Вопрос по большому счёту заключается в том, чья власть окажется сильнее — власть Верховного суда, премьер-министра или министра юстиции? Подобного вопроса никогда не возникало с момента основания страны. Израиль всегда был правовым государством, в котором принцип верховенства закона никогда не подвергался сомнению. Не исключено, что в качестве одного из элементов своей «стратегии хаоса» Нетаньяху начнёт атаковать саму легитимность выборов. Премьер-министр уже как-то говорил, что у страны украли выборы, ссылаясь на результаты первого раунда борьбы в апреле этого года. Если ему не удастся сформировать следующее правительство, ему придётся предстать перед судом, как и любому другому гражданину, которому грозит несколько серьёзных уголовных обвинений. Глава правительства может даже оказаться в тюрьме.