Нетаньяху: Израиль переходит к беспрецедентной массированной атаке

Фото: Ezz Zanoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий и объявил о том, что страна переходит к массированной атаке, которой еще никогда не было, на палестинское движение ХАМАС. В ходе обращения к нации глава кабмина подчеркнул, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать. Он назвал удары по сектору Газа «только началом». Трансляцию ведет государственная телерадиокомпания Kan.

Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование. <...> Удары по сектору Газа — это только начало, — сказал Нетаньяху.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что основная цель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам, военным был отдан приказ увеличить интенсивность атак по региону.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного диалога с президентом США Джо Байденом ранее заявил о планах ввести сухопутные войска на территорию Газы. Американский лидер не стал отговаривать политика от проведения наземных боевых действий.