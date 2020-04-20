Нетаньяху и Ганц создали правительственную коалицию

https://static.news.ru/photo/e6f54b94-8329-11ea-a96c-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» спикера Кнессета (парламента страны) Бени Ганца заключили договор о формировании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта 2020 года.

Политики подписали документ в Иерусалиме 20 апреля. Их встреча стала второй за день. Мероприятие прошло в резиденции главы кабмина еврейского государства, передаёт телеканал I24.

Ранее NEWS.ru писал, что Бени Ганца обвинили в краже голосов избирателей. Об этом заявили его бывшие партнёры по блоку Яира Лапида и Моше Яалон. Ганц неожиданно избрали спикером кнессета 26 марта. Это дало повод говорить о его сделке с Биньямином Нетаньяху. За кандидатуру Ганца проголосовали 74 из 120 депутатов кнессета, 18 законодателей высказались против.

На протяжении избирательной кампании Ганца обвиняли в том, что он психически неуравновешенный, в предательстве за готовность сотрудничать в потенциальном правительстве с членами Объединённого арабского списка партий, а также подозревали его в сексуальных перверсиях.