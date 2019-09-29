https://static.news.ru/photo/d9581822-e2b6-11e9-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Schmidt/Global Look Press

Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху встретится с лидером оппозиции Бенни Ганцем с целью начать формирование кабмина национального единства.

По мнению израильских СМИ, переговоры станут «последней попыткой» политиков решить данную задачу. В ином случае Нетаньяху может вернуть президенту еврейского государства Реувену Ривлину мандат на создание кабмина. Затем, предполагается, Ривлин передаст это право Ганцу, пишет газета The Jerusalem Post .

Согласно израильским законам, президент должен выслушать рекомендации политиков относительно шансов лидеров крупнейших прошедших в Кнессет партий сформировать работоспособное правительство. После этого Ривлин объявит, кому из них он поручит это сделать.

17 сентября в Израиле прошли первые в истории страны повторные выборы в Кнессет. Причина новой кампании в том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог договориться о создании коалиции. Парламент пришлось распустить.

По итогу прошедшего волеизъявления должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. Подсчёт голосов показывает, что сторонники премьера Биньямина Нетаньяху (партия «Ликуд») получили почти поровну с главными соперниками из блока «Кахоль-Лаван». Но этих мандатов недостаточно для управления законодательными процессами.

Как писал News.ru, Биньямин Нетаньяху заявил, что присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан, если его партия «Ликуд» победит на выборах. Нетаньяху идёт на всё более радикальные предложения, пытаясь привлечь голоса избирателей. В этот раз он пообещал присоединить даже еврейский анклав в полностью палестинском городе Хеврон.