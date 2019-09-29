Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху встретится с лидером оппозиции Бенни Ганцем с целью начать формирование кабмина национального единства.
По мнению израильских СМИ, переговоры станут «последней попыткой» политиков решить данную задачу. В ином случае Нетаньяху может вернуть президенту еврейского государства Реувену Ривлину мандат на создание кабмина. Затем, предполагается, Ривлин передаст это право Ганцу, пишет газета
Согласно израильским законам, президент должен выслушать рекомендации политиков относительно шансов лидеров крупнейших прошедших в Кнессет партий сформировать работоспособное правительство. После этого Ривлин объявит, кому из них он поручит это сделать.
17 сентября в Израиле прошли первые в истории страны повторные выборы в Кнессет. Причина новой кампании в том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог договориться о создании коалиции. Парламент пришлось распустить.
По итогу прошедшего волеизъявления должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. Подсчёт голосов показывает, что сторонники премьера Биньямина Нетаньяху (партия «Ликуд») получили почти поровну с главными соперниками из блока «Кахоль-Лаван». Но этих мандатов недостаточно для управления законодательными процессами.
Как писал News.ru, Биньямин Нетаньяху заявил, что присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан, если его партия «Ликуд» победит на выборах. Нетаньяху идёт на всё более радикальные предложения, пытаясь привлечь голоса избирателей. В этот раз он пообещал присоединить даже еврейский анклав в полностью палестинском городе Хеврон.