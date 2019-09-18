Члены израильской партии «Ликуд» («Консолидация»), которую возглавляет пока ещё действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, собираются лишить его председательского кресла. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на свои источники. Поводом стали плохие перспективы создания правительственной коалиции в парламенте после прошедших 17 сентября выборов. Сторонники главы израильского правительства получили почти поровну с главными соперниками из блока «Кахоль-Лаван» («Синие-белые»), но этих мандатов недостаточно для управления законодательными процессами.

На необходимость работы по созданию коалиции указывают последние подсчёты. После того, Центральная избирательная комиссия еврейского государства пересчитала 90% бюллетеней, стало понятно, что «Кахоль-Лаван» обгоняет «Ликуд» лишь на одно место в Кнессете, получив 32. Ни один из фаворитов гонки не смог добиться абсолютного большинства (61 из 120) в законодательном органе, которое необходимо для функционирования государства. На третьем месте — «Объединенный арабский список», которому, похоже, достаются 13 депутатских мандатов. Девять мест в законодательном органе получает партия «Исраэль бейтену» («Наш дом Израиль»), которую возглавляет экс-министр обороны Авигдор Либерман. А вот партии религиозного толка ШАС и «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы») пока получают девять и восемь мест соответственно. Что касается правой партии «Ямина» («Вправо») бывшего министра юстиции Аелет Шакед — она получает семь мест.

Наиболее перспективной силой для коалиционных переговоров называют «Исраэль бейтену». Однако, выступая в день голосования, её лидер Авигдор Либерман дал понять, что хочет для своей страны коалиции национального единства. То есть бывший глава оборонного ведомства планирует свести и примирить непримиримых — «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». Впрочем, отдавая себе отчёт в том, что ни одна политическая сила без него, как кажется, не обойдётся, Либерман выдвинул свой список требований, которые будет необходимо принять его потенциальным партнёрам по коалиции. В числе абсолютно светских по своему характеру условий — то, которое касается армейской службы для ультраортодоксальных евреев. Во время своей речи Либерман сказал, что не променяет идею широкой коалиции даже на министерской портфель. Своей работы в правительстве под руководством Нетаньяху глава «Исраэль бейтену», как следует из его выступления, не исключил.

Авигдор Либерман JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Однако риторика — это одно, а политика — другое. Источник издания Israel Hayom в партии «Исраэль бейтену» сообщил , что его соратники вступили в переговоры с высокопоставленными представителями «Ликуда». Тема встреч — перспективы смещения Нетаньяху с поста председателя партии и замена его на кого-то, кто бы вменяемо отнёсся к процессу создания коалиции. Сам премьер, похоже, не готов к серьёзным подвижкам. Выступая 17 сентября, он заявил о том, что хочет «сионистского правительства». Это означает, что политик снова делает ставку на национально-религиозные партии. Это не сулит ничего конструктивного. По данным Israel Hayom, шансы на смещение Нетаньяху представители «Ликуда» сначала обсуждали между собой, а позже они начали консультации с «Исраэль бейтену», которую они хотят пригласить для создания коалиции. Издание утверждает, что в переговорах участвовал лично Либерман. Источник говорит, что экс-министр обороны «сделает всё» для смещения Нетаньяху.