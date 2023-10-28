Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ вошла в сектор Газа для освобождения заложников

Фото: netanyahu.org.il

Биньямин Нетаньяху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также встретился с семьями захваченных в плен граждан и пообещал им освободить их любой ценой, передает Times of Israel. По словам политика, их возвращение домой является одной из главных целей военной операции в секторе Газа.

Израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. Мы будем использовать все возможности, чтобы вернуть их домой <...> Ключевым моментом является уровень давления. Чем сильнее давление, тем больше шансов [на освобождение пленников], — заявил Нетаньяху.

Ранее посол России в Израиле Александер Бен Цви заявил, что Тель-Авив не проводил никаких переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС насчет заложников. По его словам, новости в СМИ о диалоге между сторонами являются односторонними заявлениями группировки. Дипломат добавил, что при этом Израиль делает все возможное для освобождения граждан. На данный момент выяснить, где они находятся и в каком состоянии пребывают, не удалось.

Представители ХАМАС ранее пообещали России найти и освободить восемь граждан РФ, находящихся в заложниках. По словам замминистра иностранных дел, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаила Богданова, список с именами уже передали делегации палестинского движения на встрече в Москве.