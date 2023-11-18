Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе и после войны

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Израильские военные планируют сохранить свободу действий в секторе Газа даже после завершения текущего конфликта, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. По его мнению, такой шаг гарантирует демилитаризацию палестинского анклава.

Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы. Это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы. Граждане Израиля, мы продолжим до самого конца, до победы, мы превзойдем ХАМАС, мы вернем заложников, и мы вернем безопасность, как на севере, так и на юге, — добавил премьер-министр.

Нетаньяху подчеркнул, что эти цели — ключевые задачи военной операции Израиля в Газе. Он отметил, что первая задача — достижение полной победы и уничтожение ХАМАС, вторая — возвращение заложников из сектора Газа. Третья миссия — обеспечить, чтобы после победы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Нетаньяху пообещал не допустить, чтобы власть в секторе Газа поддерживала терроризм и воспитывала детей в ненависти к евреям и Израилю.

Ранее сообщалось, что арабские страны не желают брать на себя ответственность за ситуацию в секторе Газа и обсуждать переустройство анклава после завершения противостояния Израиля и группировки ХАМАС. В Палестине опасаются, что подразделения ЦАХАЛ больше не покинут анклав, а на Западе сомневаются, что у Израиля вообще есть какой-либо план относительно будущего региона.