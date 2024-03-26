Несколько военных погибли при ударе «неизвестной авиации» в Сирии Удары авиации по штабам союзных Сирии сил в Дейр-эз-Зор привели к гибели солдат

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Неизвестная авиация нанесла удар по штабам союзным сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли несколько военных, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник. По имеющейся информации, также пострадали 15 мирных жителей.

Неизвестная авиация ударила по штабам союзных сил в центральной части города Дейр-эз-Зор, в результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил, — подчеркнул источник издания.

Военный штаб был атакован и в населенном пункте Эль-Маядин, где обстрел привел к гибели нескольких солдат. Удары авиации, кроме перечисленных случаев, пришлись на штабы союзных сил в городе Альбукемаль на границе с Ираком, констатировали журналисты.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что не менее шести беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО в небе над военной базой США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Объект располагается вблизи газового месторождения Конико. Попытку атаки совершили представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Подробностей о происшествии не поступало.

До этого помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США не намерены ограничиваться проведенными бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. По его словам, Вашингтон будет атаковать до тех пор, пока эти страны не поймут, что Штаты не оставляют безнаказанным убийство своих людей.