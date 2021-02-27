Неопознанные БПЛА атаковали цели на востоке Сирии

https://static.news.ru/photo/a707be78-79bd-11eb-ad5b-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали наземные цели в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирийской Арабской Республики (САР). По предварительным данным, на границе с Ираком слышали взрывы после того, как в небе появились БПЛА.

Также журналисты САР обвинили Вашингтон в переброске в САР боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». В середине января 2021 года американцы якобы перевезли группу радикалов из тюрьмы Гувейран в Хасаке на одну из баз недалеко от границ САР, Ирака и Иордании. Тогда речь шла о группе из более чем 70 членов незаконной организации. Гражданская война в САР продолжается с 2011-го. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль.

Кроме того, Багдад сообщил о подрыве заминированного автомобиля в регионе Анбар. Жертвами стали четыре человека. Они работали в силовых ведомствах страны, передаёт телеканал Al Arabiya.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Сирии потребовали от Совета Безопасности ООН срочно принять меры, чтобы остановить нападения Соединённых Штатов на сирийские земли.

Согласно заявлению сирийского Министерства иностранных дел, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН. В нём говорится, что удары Военно-воздушных сил США в провинции Дейр-эз-Зор являются «неприкрытой агрессией и эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».