Немецкие журналисты рассказали об угрозах от израильских военных ARD: военные ЦАХАЛ задержали журналистов ФРГ на Западном берегу и угрожали им

Фото: IDF/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали группу журналистов немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан. При этом в адрес сотрудников СМИ звучали угрозы. Студия ARD в Тель-Авиве расценила произошедшее как атаку на свободу прессы.

После расследования случаев насилия со стороны радикальных поселенцев в отношении палестинцев группа ARD была задержана на Западном берегу реки Иордан и подверглась угрозам со стороны израильских солдат, — говорится в материале телеканала.

Инцидент произошел к югу от Хеврона. По словам корреспондента ARD Яна-Кристофа Китцлера, солдаты вели себя агрессивно, угрожали журналистам оружием и спрашивали, евреи ли они. Сотрудники СМИ предполагают, что военнослужащие были местными жителями, призванными в резерв: они передвигались на личном автомобиле и носили гражданские головные уборы.

Ситуация нормализовалась после прибытия других израильских военных и полицейских сил. Ассоциация иностранной прессы в Израиле уже объявила о том, что примет соответствующие меры. В свою очередь отделение ARD в Тель-Авиве намерено нанять адвоката для изучения юридических последствий инцидента.

Ранее стало известно, что российско-ливанский журналист Самир Абдель-Хусейн Аюб был ранен в результате израильского удара на юге Ливана. Его сестра и трое ее внуков погибли. До этого во время обстрелов южной части Ливана со стороны израильских военных погиб фотограф агентства Reuters. Помимо этого, два журналиста Al Jazeera получили ранения. ВС Израиля наносили удары из танковых орудий, это стало ответом на вооруженную вылазку. Пострадавшие представители прессы были доставлены в местный госпиталь.