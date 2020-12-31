Свыше 20 человек получили ранения при взрыве гранаты на рынке в Сирии

https://static.news.ru/photo/ee1f5adc-4d03-11eb-a86e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AlMayadeenNews/twitter.com

Взрыв гранаты прогремел на рынке в Сирии. Инцидент произошёл в городе Эль-Хасеке, что на северо-востоке САР. По предварительным данным, ранения получили 26 граждан, один человек скончался. В районе торговой точки обычно собираются местные рабочие.

Подозреваемого в нападении вскоре задержала полиция, передаёт портал SANA. Накануне, 2 января 2021 года, начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался на рынке в городе Рас Эль-Айн в провинции Эль-Хасака на северо-востоке САР, есть раненые и погибшие.

Государственный телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на осведомлённые источники заявил, что взрыв произошёл недалеко от места, где дислоцированы турецкие силы «и подконтрольные им наёмники». Количество жертв и пострадавших телеканал не приводит.

30 декабря 2020 года 28 человек погибли при террористической атаке на автобус с мирными гражданами в Сирии. Инцидент произошёл около 16:00 (15:00 мск) на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб. 13 пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) устроили засаду в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате которой погибли по меньшей мере шесть сотрудников полиции, сообщил местный источник. По его словам, подразделение полиции 1 января попало в засаду талибов в округе Батикот. Жертвами атаки стали шесть полицейских, ещё четыре были ранены.