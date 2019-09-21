На севере от иракской столицы совершено нападение на семьи представителей племенного ополчения.
Об этом сообщил телеканал «
Вооружённые люди окружили дом и убили одного из представителей ополчения, а также его жену, сына и мать в районе ат-Таримия. Кроме того, неизвестные расправились и с другим народным ополченцем.
Спецслужбы сообщают, что жертвами трёх нападений в районе ат-Таримия стали семь человек.
Власти Ирака недавно заявляли, что этот район удалось очистить от «спящих вооружённых ячеек» в ходе масштабной спецоперации.
Ранее террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за подрыв автобуса в иракском городе Кербела. Инцидент произошёл в пятницу, 20 сентября. В результате теракта погибли 12 человек, писал News.ru.