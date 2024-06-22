Неизвестные напали на судно в Красном море UKMTO: судно подверглось атаке неизвестных рядом с йеменским городом Аден

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Неизвестные совершили нападение на судно у побережья Йемена, заявил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании в соцсети X. По их информации, инцидент произошел в Красном море в 126 морских милях к востоку от города Аден.

UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, — следует из сообщения.

Как уточнили британские военные, сообщение об атаке поступило от капитана корабля. Никто из членов экипажа не пострадал, а судно продолжило путь к порту назначения, констатировали в UKMTO.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее объявил, что после попадания нескольких ракет украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Греческий балкер Tutor, атакованный беспилотным катером и ракетами, может повторить его судьбу, добавил на тот момент представитель движения.

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» 14 июня также нанесло ракетный удар по сухогрузу, принадлежащему Украине, в Аравийском море, информировала пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. По данным военных, на борту судна начался пожар.