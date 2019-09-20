На богатейшие саудовские семьи оказывают давление с требованием принять участие в первичном размещении акций (IPO) государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Многие из тех, кто попал под руку саудовскому правящему дому, уже становились объектом экономических репрессий — в 2017 году, когда Эр-Рияд вёл так называемую борьбу с коррупцией. Необходимость выкупить акции власти объясняют «патриотическим долгом».

О том, что королевство оказывает давление на состоятельные семьи, британской Financial Times рассказали сразу восемь источников. Причиной столь «вежливого» приглашения поучаствовать в IPO стала комбинированная атака 18 беспилотников и семи крылатых ракет на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco, которая произошла в ночь на 14 сентября. Многие из преследуемых ныне семей были мишенью «антикорупционной» кампании 2017 года, когда влиятельнейшие люди королевства, в том числе члены королевской семьи, были помещены под арест в отеле Ritz Carlton. Cреди тех, кого настоятельно призывают «вложиться» в IPO Saudi Aramco, — брат саудовского наследного принца Аль-Валид бен Таляль, который «отсидел» в Ritz Carlton несколько месяцев. Многие из его активов в Саудовской Аравии заморожены. Источники говорят, что ему предлагают вариант с использованием замороженных активов в покупке акций Saudi Aramco.

Инсайдеры Financial Times утверждают, что в центре кампании, предпринятой монаршей семьёй, — 50 богатейших человек. От всех требуют разных сумм. По словам источников издания, одного из крупнейших предпринимателей Саудовской Аравии, например, обязали «вложиться» на сумму в $100 млн. Ранее он договорился с саудовским руководством, чтобы рассчитываться по своим «долгам» в рассрочку.

Теперь его побуждают к тому, чтобы исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть же всякий предел у того, насколько патриотичным хочет быть человек, — говорит источник Financial Times.

Большинство из тех, кто оказался в заключении в Ritz Carlton, были освобождены либо благодаря «выкупу», либо благодаря тому, что саудовский правящий дом решил скорректировать свой имидж после скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги. Одним из таких имиджевых ходов стало освобождение членов семьи бен Таляля. Могущественный саудовский клан считают силой, которая потенциально способна оказать сопротивление наследнику престола — принцу Мухаммеду — и пошатнуть его позиции.

Amr Nabil/AP Photo/TASS

IPO Saudi Aramco — это программная цель кронпринца. Размещение акций запланировано в два этапа на 2020-2021 годы. Сообщается, что к продаже саудовское руководство намеревалось предложить 5% нефтяного гиганта. Ценные бумаги Saudi Aramco предварительно оценивались в $2 трлн, что делает инициированную саудовским правящим домом кампанию самым дорогим первичным размещением акций в истории. Инсайдеры Reuters говорили, что IPO может стартовать и в этом году с размещения 1% акций на королевской бирже. В 2020 году, по этим данным, продолжением будет продажа ещё одного процента акций на одной из международных площадок. Не секрет, что полученные от IPO средства планируется направить на реализацию стратегии реформ «Видение-2030», которую продвигает лично принц Мухаммед. Главной целью программы является диверсификация источников государственных доходов и уход от сырьевой зависимости.

Атаки, которые потрясли НПЗ Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, могут привести к тому, что оценка стоимости крупнейшей в мире нефтяной компании накануне IPO может снизиться как минимум на $300 млрд, сообщала ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском кабмине. Устранение аварии потребовало больших усилий, и королевские чиновники опасаются, что угроза новых нападений может привести к снижению стоимости компании при её оценке для первичного размещения акций. Чиновники, имеющие отношение к нефтяной промышленности делятся такой формулой: премия за риск вырастет, а стоимость компании упадёт. Как нетрудно догадаться, в нынешнюю цену компании риск подобных атак на НПЗ не включён. Источник Wall Street Journal, работающий в Saudi Aramco, утверждает: есть опасения, что даже если нефтяные цены вырастут к моменту IPO, дисконт во время размещения этот рост полностью нивелирует.

На этом фоне у саудовского руководства, похоже, действительно не остаётся другого выхода, кроме как надавить на богатейших людей страны.