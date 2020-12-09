Байден пересмотрит нефтяную сделку Трампа и курдов

Администрация Дональда Трампа оказала содействие американской энергетической компании Delta Crescent Energy (DCE) в заключении нефтяного контракта на северо-востоке Сирии. В этом признался спецпосланник США Джоэл Рейберн. Фирма, которая была основана отставными официальными лицами, также получила особый иммунитет от американских санкций. Интерес конгрессменов к этой теме ставит вопрос о будущем контракта при Джо Байдене.

Раскрывать детали экономического присутствия США на северо-востоке Сирии Рейберну пришлось на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса. Дипломат уверил, что администрация Трампа не занималась лоббированием чьих-либо интересов на северо-востоке Сирии, где был сохранён ограниченный воинский контингент, но «проводила встречи» с сотрудниками Delta Crescent Energy, с представителями местных неправительственных формирований — Демократических сил Сирии (ДСС), а также с иракскими курдами.

Рейберн признал: администрация Трампа настаивала на том, чтобы именно DCE, и никто другой, получила разрешение на работу. По словам специального посланника, Государственный департамент помог организовать вывод компании из-под санкционного режима. Американцам запрещено иметь дело с сирийской нефтью, и Delta Crescent Energy — единственная компания, получившая от исполнительной власти США соответствующий иммунитет. Пока неясно, какие работы на нефтяных месторождениях в Сирии она уже успела провести.

XinHua/Global Look Press

Множество вопросов Рейберн получил по поводу взаимодействия официального Дамаска и Москвы. Он выразил уверенность в том, что внешние партнёры сирийского правительства хотели бы добиться военного решения конфликта в Сирии, но признал, что провинция Идлиб, которая остаётся в руках повстанцев, в ближайшее время вряд ли столкнётся с наступлением.

Важно то, что режиму Башара Асада и его союзникам пришлось остановить основное наступление на Идлиб, — сказал Рейберн. — Стратегический военный баланс в Северо-восточной Сирии сместился не в пользу Асада. Мы не наблюдаем признаков того, чтобы Асад пытался вернуться к наступлению на Идлиб и приступить к вторжению.

Как считает дипломат, это связано с тем, что правительственным силам был нанесён ущерб со стороны Турции и лояльных ей группировок оппозиции, хотя, по его словам, российское командование хотело бы передать контроль над Идлибом асадовским силам. По словам дипломата, Москва «с 2016 года пытается помочь Асаду одержать военную победу, но он не может выиграть, потому что сирийские вооружённые силы слабы».

Выступление спецпосланника в комитете по иностранным делам палаты представителей заставляет задуматься, как будет выстраиваться энергетическая политика США применительно к северо-востоку Сирии после того, как к власти придёт администрация Байдена. Очевидный фаворитизм при одобрении той сделки, которую Delta Crescent Energy заключила с командирами ДСС, может стать основанием для пересмотра её деятельности. Тем более что компания была создана людьми, близкими к республиканским кругам, — экс-послом США в Дании Джеймсом Кейном, бывшим офицером подразделения сил специального назначения «Дельта» Джеймсом Ризом и Джоном Дорриером — младшим, бывшим руководителем энергетической фирмы Gulfsands. Американские СМИ обращают внимание на их донорскую активность в Республиканской партии.

Так или иначе, сами курдские командиры уже заикались о готовности диверсифицировать связи и вести дело с несколькими энергетическими компаниями из США.