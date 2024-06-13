Нефтеперерабатывающий завод в Ираке охватил огонь Rudaw: на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке начался пожар

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Сильный пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода в иракской провинции Эрбиль на севере страны, сообщает телеканал Rudaw. По предварительным данным, пострадал один человек.

Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Эрбиле. Сильный пожар начался в складском помещении с асфальтом на заводе по переработке нефти поздно вечером, — отметили журналисты.

Возгорание пытаются потушить около десятка пожарных команд, локализовать его еще не удалось. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее в жилом доме в городе Мангаф на юге Кувейта произошел сильный пожар, который унес жизни 49 человек. Первый заместитель премьер-министра шейх Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах заявил, что виновником трагедии является собственник дома, помещение, предназначенное для проживания рабочих, было переполнено. Многие из них погибли в результате отравления угарным газом.

До этого во Франции загорелся Версальский дворец. По данным СМИ, в результате случившегося никто не пострадал, посетителей достопримечательности вовремя эвакуировали. Огонь также не нанес ущерба экспонатам.