Небензя счел политизированным отказ Гутерриша осудить удары Израиля в Газе

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в секторе Газа, отказываясь осуждать удары Израиля по гражданским объектам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая перед депутатами Госдумы. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, несмотря на тысячи жертв, среди которых есть в том числе дети, глава международной организации не предпринимает никаких мер.

Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы, в результате чего уже погибли тысячи детей, но генсекретарь не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки, — сказал Небензя.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В нижней палате парламента прошло заседание комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Киева, на котором выступил постпред РФ при ООН.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа. По словам Василия Небензи, предложение Москвы включало добавление параграфа в оперативную часть резолюции, призывающего к немедленному гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий. За данную поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. США высказались против, в то время как девять государств воздержались.