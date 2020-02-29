https://static.news.ru/photo/14de2800-5ad5-11ea-973b-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что, несмотря на попытки западных стран поссорить Москву с Анкарой, астанинский формат остаётся востребован.

Об том постпред заявил после экстренной встречи Совета Безопасности. По словам Небензи, деэскалации конфликта можно достичь только через «диалог России и Турции, а не через лукавые призывы к этому наших партнёров», передаёт ТАСС.

Сегодня было видно, что некоторые используют ситуацию, чтобы поссорить нас с Анкарой. У них сегодня лейтмотивом звучала фраза: «Астана мертва». Хочу их разочаровать: не спешите её хоронить, — сказал он.

Ранее на заседании Небензя сообщил, что армия Сирии имеет полное право отвечать террористам, которые обстреливают из Идлиба мирных жителей соседних населённых пунктов и сирийских военных. Он также отметил, что повторения событий в Идлибе, когда погибли военнослужащие турецкой армии, можно избежать, если стороны будут соблюдать договорённости по зоне деэскалации, писал NEWS.ru.