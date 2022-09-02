«Не ведают, что творят»: эксперт поставил минфин Японии на место Аналитик: минфин Японии ошибается, оценивая последствия ввода лимита цен на российскую нефть

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Сюнъити Судзуки

Введение лимита цен на российскую нефть не поможет сдержать инфляцию, как заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, сообщил NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Он назвал это заявление «бредом», поскольку в любом случае будет высокая инфляция, из-за повышения цен на энергоресурсы.

Совершенно непонятны и заявления Японии, мол мы таким образом тормозим инфляцию. Так, как на производствах, при условии, что нефти на рынке станет меньше, в любом случае будет высокая инфляция, из-за повышения цен на энергоресурс. Которая в свою очередь в течении трех месяцев, неизбежно приведет к инфляции потребительской. Сейчас реально складывается впечатление, что запад реально сам начал верить в свои сказки, как говориться «не ведают, что творят», — заявил Демидов.

Министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цены на поставки нефти из России. Данное решение главы ведомств приняли во время видеоконференции. Кроме того, министры Группы семи договорились рассмотреть допмеры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цены на поставки нефти из РФ.