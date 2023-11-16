«Не признает вину»: в Совфеде объяснили, почему Израиль игнорирует ООН Сенатор Климов: Израиль игнорирует ООН и другие страны из-за поддержки США

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Поддержка со стороны США позволяет Израилю игнорировать все требования со стороны ООН, заявил в комментарии NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он сказал, комментируя тот факт, что Израиль отклонил просьбу главы управления ООН по правам человека о посещении страны после призыва к международному расследованию войны между Израилем и ХАМАС.

Тель-Авив продолжает ощущать за своей спиной большого брата в лице Дяди Сэма, и поэтому позволяет себе игнорировать заявление других стран и международных организаций. И считает, что даже ООН ему по плечу со всеми своими комиссиями, комитетами и генсеками. В будущем они продолжат вести такую политику и отклонят любые просьбы о посещении страны. Тем более после призыва провести международное расследование войны между Израилем и Газой. Тель-Авив не признает свою вину, в этом можно быть уверенным, — сказал Климов.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявлял, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.