Простите, мсье: Алжир заменяет французский английским и, возможно, русским Алжирские власти нашли способ по-французски изящно выразить нелюбовь к бывшей метрополии

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Алжир решил порвать с колониальным прошлым и сместить фокус образовательных программ страны с французского на английский. Правда, делать это он станет постепенно и пока что от французского языка наотрез не отказывается. Просто теперь французский перестанет быть обязательным предметом школьной программы, вместо него можно будет учить английский. Но Франция, окончательно отпустившая Алжир на свободу только в 1964 году, и то после кровопролитной войны, недовольна лингвистическим сепаратизмом своей бывшей колонии. Французский президент Эммануэль Макрон в конце августа даже совершил специальный визит в Алжир, чтобы обсудить новые веяния. Но поездка прошла не слишком удачно — на улицах ему выкрикивали оскорбления, а при входе в президентский дворец Макрона встретила вывеска на английском, хотя раньше все правительственные учреждения назывались по-французски.

Фото: Wikimedia Солдаты Народно-освободительной армии

Недограждане

Считается, что Алжир долгое время был колонией Франции, но это не совсем так. Алжир был для Парижа гораздо более родным, чем, например, Индия для Лондона или Филиппины для Мадрида. Уже вскоре после того, как французы высадились на африканском берегу в 1830 году, Париж провозгласил Алжир частью Королевства Франция, равно такой же, как Нормандия или Корсика.

Франция так поступила прежде всего из-за опасений, что если бы у Алжира была своя власть (хоть и марионеточная), то рано или поздно для обретения независимости она могла бы объединиться с той же Османской империей (частью которой Алжир формально был до французского завоевания). Казалось бы, арабы, берберы и все остальные местные народы должны быть благодарны Франции и ценить ее язык, ведь они в одночасье стали гражданами одного из сильнейших государства мира и получили те же права, что и французы. Но дело в том, что на практике гражданство стало привилегией только двух относительно небольших групп, вместе на 1947 год они составляли 13% населения. Первой из них были так называемые пье-нуар (черноногие) — алжирцы французского происхождения. А позже гражданство получили алжирские евреи, волей или неволей снабжавшие французскую администрацию деньгами (иудеи зарабатывали ростовщичеством, которое в исламе запрещено). Проводя такую политику, французские власти также надеялись получить союзника среди местных на случай очередного восстания.

Тем временем мусульмане Алжира, став жителями Франции, получили лишь формальное гражданство Французского союза. С ними обращались так же, как и с любым другим коренным населением французских колоний. Французы делали ставку на то, что превосходство европейской цивилизации настолько велико, что арабы и берберы рано или поздно сами ассимилируются. Но этого не произошло.

В итоге мусульмане Алжира все же получили гражданство, но произошло это только в 1947 году, когда Франция захотела отблагодарить алжирцев за их вклад в борьбу на стороне Парижа в мировых войнах. Впрочем, Франция скорее опасалась новой волны национализма и антиколониальной борьбы, всколыхнувших Ближний Восток и Северную Африку в то время. Но подкупить алжирцев этим не удалось, и в 1954 году началось «Черное десятилетие», как прозвали войну за независимость Алжира. Она продлилась шесть лет и унесла жизни 1,5 млн алжирцев, по данным Алжира. Французская сторона считает, что погибло до 250 тыс. человек, притом что население страны на тот момент составляло всего 10 млн.

Фото: Algerian Presidency/XinHua/Global Look Press Эммануэль Макрон и Абдульмаджид Теббун

С французским жизни нет

В настоящее время отношения Парижа и Алжира тоже оставляют желать лучшего. Именно Франция в 2011 году первой подняла вопрос о военном вмешательстве в Ливию. Первые самолеты, которые отправились бомбить Африканский континент, тоже были французскими. Разрешению противоречий не способствовали и прошлогодние заявления Макрона, в которых он выразил сомнение, что алжирская нация существовала до французского военного вмешательства и колониальной эпохи.

При этом Алжир сейчас третья страна в мире по количеству франкоговорящих. До 1975 года алжирцы учились только на французском. Однако многие арабы и берберы не понимают, почему они и их дети изучают язык исторического врага. Вопрос о французском в Алжире политические элиты обсуждают уже почти четыре десятилетия, а язык бывшей метрополии часто носит неформальное название «последнего французского солдата» в стране.

В середине июня президент Алжира Абдульмаджид Теббун поручил в канун празднования 60-летия независимости страны ввести преподавание английского языка с начальной школы. Решению президента предшествовал общенациональный опрос, в ходе которого более 90% проголосовало за то, чтобы ограничить французский и расширить сферу использования английского.

Такие результаты не вызывают удивления. Нелюбовь к французскому у многих алжирцев настолько сильна, что порой стоит политику заговорить на английском вместо языка Вольтера и Макрона, как он сразу получает народную любовь. Опрос также показал, что алжирцы желали бы вычеркнуть из школьной образовательной программы все, что противоречит идеологическим ценностям алжирского народа. Также они хотят, чтобы правительство возвращало уважение к исламским наукам.

Многие аналитики восприняли введение английского как знак снижения влияния Франции в стране. При этом алжирские власти уверяют, что нововведение — в первую очередь вопрос педагогики и целесообразности. Разработчики законопроекта утверждают, что французский в наше время уже не подходит для межнационального общения и ограничивает доступность научной литературы для алжирских студентов и ученых.

Реформа особенно популярна у молодежи, которая на себе ощутила, что со знанием французского можно устроиться лишь в Алжире и еще нескольких франкофонных странах, в лучшем случае — во Франции. Если молодые люди хотят уехать на заработки куда-то еще, то английский все равно учить придется. Доходит до того, что экономическое отставание Алжира списывают на то, что страна закрыта от мира, так как ее жители не знают английского. Доля правды в этом присутствует — в Алжире нет ни одного телеканала или радиостанции на английском.

Наши дети смотрят англоязычные мультфильмы. Большинство видеоигр, социальных сетей и приложений тоже создают на английском. Весь мир движется на английском. Это язык науки, развития и технологий, — заявил глава алжирской Ассоциации родителей Эзз-эль-Дин Заррук.

Фото: Wu Tianyu/XinHua/Global Look Press

Язык — это трофей

Впрочем, как оказалось, у французского языка в Алжире есть и много поклонников. Образованные алжирцы почти не используют арабский в повседневном общении. А если заглянуть к рядовому алжирцу в телефон, то язык там тоже чаще будет стоять французский. Алжирская Партия трудящихся выпустила заявление, в котором назвала введение английского большой ошибкой. В партии утверждают, что французский язык — это «военный трофей» Алжира и отказываться от него, хоть и частично, нельзя.

Французы же бьют тревогу. Преподаватель французского языка в Алжире Риад Гессиль рассказал журналу Politico, что в случае если Париж не возьмется урегулировать «антифранкофонные настроения», то он навсегда потеряет целую касту алжирцев, которые гипотетически могли бы проникнуться его культурой и отстаивать интересы Франции.

Сами алжирцы прекрасно понимают все сложности, с которыми им предстоит столкнуться. В заявлении алжирского Независимого совета по образовательным делам сказано, что успех или провал инициативы полностью зависит от того, сумеет ли правительство провести необходимые реформы без особого удара по образованию. Учитывая, что уже несколько поколений привыкли к тому, что физику, химию или математику они изучают на французском, многие родители не смогут помогать своим детям в домашних заданиях, и это лишь одна из проблем. Также может возникнуть сложность из-за недостатка преподавателей. В 1970-х, когда правительство хотело «возродить арабский язык», место которого занял французский, в страну пригласили тысячи преподавателей из Ирака и Египта. Как именно будут решать эту проблему сейчас — неясно.

Многие опасаются, что из реформы вообще ничего не выйдет. Алжирский Совет профессоров подчеркивает, что именно сейчас у Алжира уникальная возможность избавиться от «тисков колониального наследия» и что если у народа и правительства не хватит воли для реализации задуманного, другого шанса может и не быть.

Вообще, в последнее время Алжир усилил риторику против колониального прошлого. 1 сентября на 11-й сессии Конференции спикеров африканских парламентов председатель Совета нации Алжира Салах Гуджил заявил, что Африке не достичь многообещающего будущего без полного искоренения колониализма.

К слову, такие резкие шаги со стороны Алжира против Франции во многом продиктованы той свободой, которую арабские страны ощутили после начала специальной военной операции на Украине и конца эпохи однополярного мира. Алжир симпатизирует России и в июле, несмотря на спецоперацию, решил провести совместные военные учения. Высший совет арабского языка в Алжире, который следит за сохранением статуса арабского в стране, считает, что в ближайшие три десятилетия русский язык станет третьим иностранным языком в стране после английского.