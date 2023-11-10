Не менее 50 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа Al Jazeera: жертвами удара Израиля по школе в Газе стали не менее 50 человек

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Израильские военные нанесли удар по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, передает Al Jazeera. Также сообщается об атаке ЦАХАЛ по трем больницам анклава.

Как сообщает телеканал, ракеты и артиллерия армии Израиля попали в учебное заведение, где укрывались люди. По словам очевидцев, перемещающиеся в южную часть сектора Газы жители тоже подвергаются нападениям.

По данным Reuters, утром 10 ноября израильские ракеты также упали во дворе больницы «Аль-Шифа», которая является крупнейшей в Газе. Также ЦАХАЛ атаковала индонезийскую больницу и детский онкологический центр.

Ранее сообщалось, что танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в секторе Газа. Пациентов отделения интенсивной терапии эвакуировали из медицинского учреждения. Тяжелая израильская техника встала вплотную к зданию больницы, поэтому эвакуация продвигалась медленно. Сколько всего детей находится в медцентре, неизвестно.

Директор больницы «Аш-Шифа» заявил, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. По его словам, еще некоторые из пациентов получили ранения.