Не менее 30 мигрантов погибли при ударе США по Йемену Не менее 30 человек погибли при ударе США по центру с мигрантами в Йемене

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Не менее 30 человек погибли при ударе Вооруженных сил США по центру содержания африканских мигрантов на северо-западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah. Еще 50 человек пострадали, большинство из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным оценкам, десятки африканских мигрантов погибли, 50 пострадавших доставили в Республиканскую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое раненых российских моряков с танкера Seven Pearls, атакованного американской авиацией в йеменском порту, доставили в Сану. Об их состоянии никакой информации нет.

По данным источника, администрация порта Рас-Иса не дает разрешения судну на выход. Экипажу удалось только немного отойти от причала. На судне пока есть продовольствие, вода и некоторые медикаменты. При этом экипаж, по словам собеседника агентства, испуган. Кроме того, одному моряку требуется обследование в связи с удаленной щитовидной железой.

До этого министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир рассказал, что троих пострадавших российских моряков подобрала служба береговой охраны. Он также заявил, что у мужчин ранения различной степени тяжести.