Названы сроки поставки гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа ЦАХАЛ: первые грузы с гумпомощью доставят в Газу не позднее 21 октября

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Первые грузы с гуманитарной помощью из Египта в сектор Газа доставят не позднее 21 октября, сообщил телеканалу RTL представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар. Он добавил, что подготовка к наземному наступлению завершена, но при этом не назвал сроки ее начала.

Грузы с гуманитарной помощью, хранящиеся в Египте для жителей сектора Газа, должны прибыть туда не позднее субботы, — говорится в сообщении.

Ранее спецборт МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа. Отмечается, что самолет приземлился в Египте, дальше в анклав продукцию доставят члены Красного Полумесяца. Гражданскому населению передали из РФ муку, сахар, рис и макаронные изделия. В МЧС подчеркнули, что помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

В свою очередь президент США Джо Байден во время визита в Израиль пообещал выделить помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.