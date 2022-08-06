Названы сроки окончания израильской операции в секторе Газа Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал сроки окончания операции в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces/wikimedia.org

Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. В ходе разговора с министром обороны США Ллойдом Остином израильский военный министр отметил, что военные будут действовать с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры. Операция в секторе Газа носит название «Рассвет», пишет URA.RU.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подчеркнул, что Государство Израиль работает над защитой своих граждан и будет действовать решительно до достижения своих целей, — сказано в пресс-релизе минобороны Израиля.

В настоящее время идёт мобилизация резервных сил страны.

Глава «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Зияд ан-Наххала ранее пригрозил Израилю нанесением ракетных ударов по Тель-Авиву. В результате ударов Армии Израиля по сектору Газа ранее пострадало более 40 человек; 7 погибли, сообщило министерство здравоохранения анклава. Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.