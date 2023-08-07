Названы потери армии Сирии из-за авиаударов Израиля Al Watan: при авиаударах Израиля погибли четверо военнослужащих армии Сирии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В результате израильских авиаударов по окрестностям Дамаска погибли четверо сирийских военнослужащих, сообщает издание Al Watan. По его данным, еще четверо военнослужащих армии Сирии получили ранения.

Удар с воздуха был нанесен в 02:20 со стороны оккупированных Израилем Голанских высот, уточнило издание. Авиация Израиля била по предместьям Дамаска. Телеканал Al Ekhbariya ранее сообщал, что сирийская система противовоздушной обороны отражает воздушную атаку в небе над Дамаском и его окрестностями.

МИД Сирии 19 июля направил в Совбез ООН послание с осуждением атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска, в результате которой были ранены два военнослужащих. В нем также отмечалось, что еврейское государство регулярно выпускает ракеты по территории Сирии после того, как стала очевидна неспособность экстремистских группировок ослабить арабскую страну и ее народ.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Идлиба в Сирии. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, в штабе находились причастные к терактам против военных и мирного населения.