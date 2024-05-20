Названы исторические причины, по которым Израиль непричастен к гибели Раиси Политолог Макаркин: Израиль никогда не наносил удары по главам государств

Фото: president.ir

Ибрахим Раиси

Политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru усомнился в причастности Израиля к трагической гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Он напомнил, что израильские власти никогда не наносили удары по главам государств. По словам эксперта, у Тель-Авива были сложные отношения с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, экс-президентом Сирии Хафезом Асадом и бывшим президентом Египта Гамаль Абдель Насером.

По Израилю — как расследование будет идти, к чему оно приведет. Не могу сказать: мог — не мог. Скажу только одно — таких прецедентов в истории Израиля не было. Глав государств Израиль не трогал, хотя в Иране глава государства не президент, а великий аятолла или рахбар. У Израиля были сложные отношения и с Саддамом Хусейном, с Хафезом Асадом, с Гамаль Абдель Насером, но на людей такого уровня действия спецслужб Израиля не распространялись, — пояснил Макаркин.

Политолог отметил, что с 1979 года у Израиля и Ирана складываются крайне сложные отношения, но нападений на глав государств никогда не совершалось. По его словам, объектами становились старшие офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Сирии и ученые, занимавшиеся иранской ядерной программой.

Помните, какие сложные отношения у Израиля и Ирана с 1979 года? Но чтобы удар наносился по президенту — не было. Объектами становились старшие офицеры КСИР в Сирии, ученые, имевшие отношение к иранской ядерной программе. Хотя слухов будет много и Израиль будут подозревать, — высказался политолог.

Вице-спикер Кнессета Евгений Сова ранее заявил, что в Израиле нет места для злорадства из-за трагической гибели Раиси, но «лить слезы» из-за произошедшего никто не станет. По его словам, режим аятолл останется враждебным по отношению к Израилю независимо от того, кто будет назначен президентом. Он также отметил, что произошедшая трагедия никак не скажется на отношениях двух государств.