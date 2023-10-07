Названо условие полного уничтожения ХАМАС армией обороны Израиля Политолог Ципис: Израилю нужно лишь мужество для полного уничтожения ХАМАС

Фото: Xinhua/Global Look Press

Полное уничтожение группировки ХАМАС зависит от того, хватит ли мужества руководству Израиля отдать соответствующий приказ, рассказал NEWS.ru политолог Саймон Ципис. По его мнению, полномасштабная операция ЦАХАЛ в секторе Газа начнется в ближайшие дни.

Ждем начала полномасштабной операции в секторе Газа, если у правительства хватит мужества уничтожить ХАМАС раз и навсегда. За 30 лет Израиль раз 10 пытался, проводя операции малой, средней и высокой интенсивности, но дело не довели до конца. В этот раз большинство гражданского населения требует военной операции по полной зачистке сектора Газа, — отметил Ципис.

По данным собеседника, вопрос, проводить операцию или нет, уже не стоит, так как ЦАХАЛ перебрасывает войска на юг Израиля — видны вертолеты с десантом, военная техника.

Готовится полномасштабная интервенция в сектор Газа с несколькими целями: ликвидация группировки ХАМАС, разрушение всей инфраструктуры ХАМАС: склады с ракетами, оружием, ракетные пусковые установки. Вызволение, живыми или мертвыми, наших пленных — военных и гражданских, — подытожил Ципис.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС. Четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.