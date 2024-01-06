Названо последнее условие для вступления Швеции в НАТО Парламент Турции примет окончательное решение по членству Швеции в НАТО

Фото: МИД Турции

Хакан Фидан на встрече с Энтони Блинкеном

Окончательное решение по заявке Швеции на присоединение к НАТО примет парламент Турции, сообщил дипломатический источник ТАСС в Анкаре. По словам собеседника агентства, об этом глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту, — приводит источник слова Фидана.

В декабре турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО в том случае, если США поставят Анкаре истребители F-16. По словам собеседников издания, примерно таким же образом Турция уже добилась отмены «тайного эмбарго» на поставки оружия, введенное против нее «тремя-четырьмя» странами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября 2023 года направил протокол о принятии Швеции в Альянс на ратификацию в парламент. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагал, что скандинавская страна окончательно станет членом блока не позднее конца ноября, но вопрос до сих пор не решен.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил о необходимости положить конец существованию НАТО. По его мнению, Европа окажется в лучшем положении в случае исчезновения блока.