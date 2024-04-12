Названо количество погибших в результате военной операции Израиля в Газе Минздрав: при военной операции Израиля погибли более 33,6 тысячи человек

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В результате военной операции Израиля в секторе Газа погибли свыше 33,6 тысячи человек, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава. Ранения за этот период получили 76,2 тысячи палестинцев.

С момента резкой эскалации в палестинском анклаве жертвами действий израильской армии стали 33 634 человека, — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что военная авиация Израиля нанесла серию ударов в районе города Рафах на юге сектора Газа. Обстрелу подверглись «погранпереход и разрушенный аэропорт» имени Ясира Арафата.

МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ближневосточные страны. 11 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что обстановка в зоне палестино-израильского конфликта остается нестабильной. При этом стабильно безопасно в Иордании, перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства «представляется в настоящее время маловероятным», отметила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что все попытки Германии поспособствовать прекращению огня в секторе Газа терпят крах из-за предвзятости Берлина. По его словам, ФРГ не придерживается нейтралитета в отношении происходящего в Газе.