Названо число жертв израильских обстрелов в центральной части сектора Газа Девять человек стали жертвами обстрелов Израилем центральной части сектора Газа

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские ВВС и артиллерия в ночь на 29 октября нанесли удары по восточным и центральным районам сектора Газа, сообщает телеканал Al Ikhbariya. По его данным, под обстрел попали два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат, в результате погибли девять человек, есть раненые.

Также отмечалось, что ожесточенный бой шел к востоку от Хан-Юниса, где бойцы «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), военного крыла радикальной группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пытались остановить продвижение военной колонны израильской армии.

«Бригады аль-Кассама», являющиеся военным крылом движения ХАМАС, 28 октября заявили о поражении управляемой ракетой израильского танка Merkava. Утверждалось, что бронемашину подбили при отражении атаки ЦАХАЛ к востоку от Эш-Шуджаии. Командование Армии обороны Израиля эту информацию не подтверждало.

Минздрав Газы ранее сообщил, что число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа превысило восемь тысяч человек. Половиной убитых оказались дети.

Ранее стало известно, что заседание Совбеза ООН по поводу наземной операции Израиля в секторе Газа запланировано на 30 октября. О проведении такого заседания ранее запросили ОАЭ.