Названо число желающих эвакуироваться из Газы россиян МЧС: 887 россиян подали заявки на выход из Газы через КПП «Рафах»

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Заявки для выхода из сектора Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали 887 россиян, передает РИА Новости заявление руководителя пресс-службы МЧС РФ Романа Охотенко. По его словам, на данный момент самолетами МЧС России перевезено 288 человек.

У нас есть 887 заявок от наших соотечественников и членов их семей на эвакуацию из сектора Газа, — сказал он.

Охотенко добавил, что всего из зоны боевых действий вывезено 328 россиян. Из них 28 находятся в Каире, в оперативном штабе, и 12 прямо сейчас перемещаются от КПП «Рафах» в Каир.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Россиян в полете сопровождали медики и психологи. Среди пассажиров никто не ранен. Почти 100 человек из числа эвакуированных из сектора Газа уже находятся в пунктах временного размещения в Подмосковье, среди них 39 детей, заключил Охотенко.

До этого сообщалось, что эвакуированных из сектора Газа граждан России по прибытии в Москву доставляют в пункт временного размещения, который развернули в детском лагере под Волоколамском. Известно, что прилетели не только россияне, но и палестинские граждане с родственниками из РФ. На территории эвакуированные проходят регистрацию, получают новую одежду и питание. Также они сдают тесты на коронавирус.