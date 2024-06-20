Названо число умерших российских паломников на хадже в Саудовской Аравии Пятеро российских паломников скончались на хадже в Саудовской Аравии

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Пятеро россиян, четверо из них — из Дагестана, умерли в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости источник в хадж-миссии России. По его словам, лишь двое из них были зарегистрированы как паломники.

К сожалению, не обошлось без потерь: по последним данным, во время совершения хаджа умерли четыре человека из Дагестана, один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные — туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы, — заявил он.

Один из них умер от сердечной недостаточности. Еще две женщины — из-за тяжелого перехода. Причины смерти других неизвестны, отметил он.

До этого стало известно, что четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Генконсульство России информировало, что смерть наступила по естественным причинам, в том числе в силу преклонного возраста, их захоронят в Мекке.

До этого выяснилось, что общее количество жертв среди паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577. По данным журналистов, гибель людей спровоцировала 51-градусная жара. Как минимум 323 из умерших были египтянами и только один из них скончался из-за смертельной травмы в давке. Среди жертв также зафиксировано 60 иорданцев.