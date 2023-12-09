Названо число убитых за сутки палестинцев в Газе Al Jazeera: порядка 310 палестинцев были убиты за сутки в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 310 палестинцев были убиты за последние сутки в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные из доклада ООН. В нем уточняется, что они погибли, когда израильские военные обстреливали густонаселенный палестинский анклав с воздуха, суши и моря.

Также сообщается, что примерно 70% из почти 17,5 тысячи человек, убитых в Газе с 7 октября, составляют женщины и дети. Еще 46 тысяч человек были ранены в результате израильских атак.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов Израиля в Газе была разрушена Большая мечеть Омара, также называемая Великой мечетью Газы и мечетью Аль-Кабир. На опубликованных в ряде подконтрольных движению СМИ кадрах видны обвалившиеся стены и крыша здания, а также большая трещина в основании минарета.

США ранее применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности».