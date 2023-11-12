Названо число россиян, эвакуированных из Газы в Египет Более 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и попали в Египет

Фото: МЧС РФ

Работа МЧС России на КПП «Рафах»

Более 60 россиян, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта, уже пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и попали в Египет, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России. Эвакуация ведется совместно с российскими дипломатами.

Более 60 граждан РФ пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, — говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. В ведомстве рассказали, что специалисты оказывают им на месте медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают людей питанием и водой.

Последнюю неделю шла работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан. Все россияне, пересекшие границу, будут направлены в Каир, где уже развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Каир прибыли два спецрейса с россиянами и гражданами стран СНГ, чтобы эвакуироваться из Газы. Ожидалось прибытие еще одного судна. Предполагалось, что всего анклав покинут 85 россиян. По оценкам замглавы МИД России Михаила Богданова, работа по эвакуации продлится не меньше трех дней.