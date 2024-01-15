Названо число погибших в секторе Газа сотрудников ООН Гуттериш: в секторе Газа погибли 152 сотрудника ООН

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обострение конфликта на территории сектора Газа унесло жизни 152 сотрудников ООН, сообщил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш. Этот показатель — самый высокий в истории организации. Гуттериш отметил, что сотрудники гуманитарных организаций, несмотря на давление, делают все возможное для своей миссии.

Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем <…>. С 7 октября 152 сотрудника ООН были убиты в Газе — больше всего в истории нашей организации, — сказал Гуттериш.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. При этом он анонсировал завершение интенсивных боев на юге анклава в скором времени. Он добавил, что интенсивные бои на юге сектора Газа пока продолжаются, но они также завершатся в скором времени.

До этого стало известно, что семьи заложников ХАМАС вышли в Тель-Авиве и Хайфе на митинги, приуроченные к 100 дням с момента похищения близких. Протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призвали к досрочным выборам.