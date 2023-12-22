Названо число погибших в секторе Газа с 7 октября Минздрав Газы: с 7 октября жертвами ударов Израиля стали 20 057 человек

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

С 7 октября в секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава палестинского анклава. По данным ведомства, еще свыше 53 тысяч человек получили ранения.

С 7 октября число жертв израильской агрессии возросло до 20 057 человек, 53 320 раненых, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за последние двое суток в анклаве погибли 390 человек. Еще 734 жителя Газы получили ранения.

В начале декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа. В результате погибли 90 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удары артиллерии по больницам в секторе Газа. ЦАХАЛ подвергла масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений, расположенных в основном на севере региона. После этого ВС Израиля интенсивно обстреляли восточные районы Газы. В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.