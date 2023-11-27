Названо число погибших в Газе палестинцев с начала эскалации конфликта Al Hadath: с 7 октября в секторе Газа погибли 16 тысяч палестинцев

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

16 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на главу Минздрава Палестины. Число пострадавших при этом достигло 35 тысяч человек.

Число погибших в Газе выросло до 16 тысяч человек, количество пострадавших достигло 35 тысяч, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что около 200 человек погибли при ударе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в Джебалии на территории палестинского анклава. Известно, что эта школа относится к системе ООН. Телеканал Al Hadath уточнил, что удар был нанесен близ школы «Аль-Фахура» на севере сектора Газа. На территории этого учебного заведения укрывались многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть дома, спасаясь от бомбардировок.

До этого стало известно, что число жителей сектора Газа, погибших в ходе конфликта, выросло до 11 470. При этом официальная статистика не обновляется уже несколько дней из-за того, что в системе здравоохранения анклава произошел коллапс. Источники телеканала Al Jazeera отметили, что в списках погибших числились по меньшей мере 4710 детей и 3160 женщин.

В ходе конфликта 29 800 человек получили ранения различной степени тяжести. С 7 октября по 16 ноября было повреждено около 300 образовательных учреждений и свыше 222 тысяч жилых домов. Также по данным канала, из 35 госпиталей в секторе Газа работают лишь девять.