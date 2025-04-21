Названо число погибших при атаке США по Йемену Минздрав Йемена: жертвами авиаударов США по Сане стали 12 человек

Фото: Hamza Ali/IMAGO/Global Look Press

Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, сообщило Министерство здравоохранения правительства шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов). В ведомстве отметили, что еще 30 получили ранения, передает телеканал Al Masirah.

Число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены, — указали в Минздраве.

По данным министерства, бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пострадавших. Они могут находиться под завалами разрушенных ударами домов.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) информировало об уничтожении йеменского порта Рас-Иса на побережье Красного моря авиаударами. Военные утверждают, что их целью являлось топливо для поддерживаемых Ираном хуситов. Вашингтон подчеркнул, что у него не было намерения навредить народу Йемена, который «мечтает сбросить иго хуситов».

До этого йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по американскому авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа говорил, что для атаки использовались ракеты и беспилотники. Также был атакован баллистической ракетой корабль снабжения, входящий в авианосную группу.