Названо число погибших палестинцев с начала эскалации Минздрав Палестины: с начала эскалации погибли 26,7 тысячи палестинцев

Фото: Abdul Rahman Salama/XinHua/Global Look Press

С 7 октября 2023 года более 26,7 тысячи палестинцев погибли, а около 70 тысяч были ранены в результате конфликта на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Эту информацию сообщил катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Палестины.

Согласно информации ведомства, с начала обострения ситуации в октябре 2023 года из-за израильских обстрелов в секторе Газа погибли не менее 26 422 человек, включая более 10 тысяч детей. Еще как минимум 65 087 жителей анклава, включая 8663 детей, получили ранения.

На Западном берегу реки Иордан численность погибших составила по меньшей мере 370 палестинцев, в том числе 99 детей. Более чем 4250 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может замедлить или приостановить поставки оружия Израилю, чтобы убедить Иерусалим сократить масштабы операции в секторе Газа. Источники сообщили, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена по-прежнему разочарованы тем, что Израиль часто игнорирует их призывы проявлять больше усилий по минимизации ущерба палестинскому гражданскому населению. В качестве последнего примера приводится ухудшение гуманитарных условий в Хан-Юнисе.