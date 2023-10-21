Названо число палестинцев, арестованных Израилем с начала октября НПО: Израиль арестовал свыше тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сотрудники силовых структур Израиля арестовали свыше тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных. По данным этой организации, эти аресты стали массовыми на Западном берегу за последние несколько лет.

Число арестов с седьмого октября достигло более 1070. <...> Кампании по арестам на Западном берегу являются самыми масштабными за последние годы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 4137 человек, более 13 тысяч пострадали. Кроме того, на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены.

В ночь на 20 октября греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в храме было около 50 человек. По последним данным, в результате погибли девять человек. СМИ сообщают, что под обломками здания могут находиться десятки человек. По словам епископа Иерусалимской православной церкви архиепископа Тивериадского Алексия, на территории монастыря проживали более 400 человек.