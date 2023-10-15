Названо число людей, взятых в плен бойцами ХАМАС Haaretz: в плену у ХАМАС находятся 155 человек

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в настоящий момент в плену у палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек, пишет издание Haaretz. По данным ЦАХАЛ, в столкновениях с палестинцами погибшими числятся 289 военнослужащих израильской армии. Хагари также призвал жителей Газы эвакуироваться в южные районы анклава. Он подчеркнул, что сейчас более 600 тысяч палестинцев переместились с севера на юг.

Хагари добавил, что на текущий момент ЦАХАЛ проинформировала <...> семьи 155 пленных, — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ХАМАС может освободить взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировку Газы. По данным издания, США и Катар стремятся завершить подготовку соглашения по освобождению пленных.

15 октября Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что эта проблема была ключевой в рамках дискуссий последних нескольких дней.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там подчеркнули, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.