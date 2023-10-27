Названо число эвакуированных жителей Израиля с начала конфликта Израиль эвакуировал 125 тысяч жителей из приграничных районов с начала конфликта

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Тель-Авив, Израиль

Порядка 125 тысяч мирных жителей было эвакуировано из приграничных районов Израиля со дня начала обострения конфликта с Палестиной 7 октября, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на главу Национального управления по чрезвычайным ситуациям Йорама Ларедо. Всем эвакуированным рекомендовано проживать в отелях и гостевых комнатах и не возвращаться в приграничные районы страны как минимум до конца этого года. Ларедо уточнил, что Израиль взял на себя финансовое обеспечение этих людей.

Мы работаем над выполнением решения правительства и предоставлением необходимых ресурсов, — сказал он.

Ранее Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан страны покинуть Египет, ОАЭ, Иорданию, Марокко и Турцию из-за угроз безопасности. Кроме того, им рекомендуется избегать поездок в мусульманские страны на фоне антиизраильских протестов.

До этого две освобожденные ХАМАС в секторе Газа заложницы прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Они находились в плену у радикальной группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевого крыла движения. До этого организация уведомила об освобождении из плена двух гражданок США — матери и дочери — по «гуманитарным соображениям».