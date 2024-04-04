Названа страна, способная дать Ирану ядерное оружие для удара по Израилю Военэксперт Суконкин: Иран может получить ядерное оружие от Северной Кореи

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея может передать Ирану ядерное оружие для удара по Израилю, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель, военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, Тель-Авив не подтверждал и при этом не опровергал наличия у него опасного оружия.

Вопрос в другом — применят ли стороны ядерное оружие. Официально Израиль не подтверждал и не опровергал наличия у него ядерного оружия. Также неизвестно, есть ли ядерное оружие у Ирана, а вдруг кто-то захочет с ним поделиться, например, Северная Корея? — высказался Суконкин.

Эксперт подчеркнул, что в теории даже израильскую систему ПВО «Железный купол» можно перегрузить, чтобы она пропустила запущенную в ее сторону ядерную ракету. Как отметил Суконкин, если Израиль решится нанести ядерный удар по Ирану, то накажет сам себя и его могут «стереть юридически или физически», поскольку никому такой конфликт на Ближнем Востоке не нужен.

Ранее действующие и бывшие официальные лица США выразили опасения, что авиаудар Израиля по иранскому консульству в Сирии может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары со стороны Тегерана. Некоторые из них считают, что атака может состояться в ближайшие 48 часов. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гафф назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным».