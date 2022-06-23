Названа страна, готовая отменить визы для россиян Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран готов отменить визы для россиян, заявил глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его словам, первым этот шаг будет сделан в отношении бизнеса.

У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Иране мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом — полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили. Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы, — сказал Абдоллахиян.

Иран является одним из важнейших ближневосточных партнеров России. На Западе с конца прошлого века его считают «союзником» России. Накануне обозреватель NEWS.ru сделал прогноз об отношениях Ирана и России в условиях украинского кризиса.

Ранее Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам. Ограничение продлится как минимум до марта 2023 года.