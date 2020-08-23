Названа причина пожара на иранском ядерном объекте в Натанзе

Саботаж стал причиной пожара на ядерном объекте в иранском Натанзе. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Проведённая проверка подтвердила, что это был саботаж, — заявил Камальванди.
По его словам, подробности происшествия будут объявлены позже,
Пожар в здании, предназначенном для производства центрифуг, произошёл 2 июля. В нём также находилось измерительное оборудование. Камальванди подчеркнул, что оно было частично повреждено или уничтожено.
Ранее газета The New York Times
NEWS.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает против получения Ираном ядерного оружия. По его словам, такой позиции придерживаются все страны — участницы Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Тегеран также не должен разрабатывать ракеты, которые могут достичь европейской территории.
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