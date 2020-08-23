Названа причина пожара на иранском ядерном объекте в Натанзе

https://static.news.ru/photo/45a8e292-e566-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Саботаж стал причиной пожара на ядерном объекте в иранском Натанзе. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Проведённая проверка подтвердила, что это был саботаж, — заявил Камальванди.

По его словам, подробности происшествия будут объявлены позже, сообщает телеканал Al Alam.

Пожар в здании, предназначенном для производства центрифуг, произошёл 2 июля. В нём также находилось измерительное оборудование. Камальванди подчеркнул, что оно было частично повреждено или уничтожено.

Ранее газета The New York Times написала , что причиной пожара стала диверсия Израиля с применением взрывного устройства. Журналисты ссылались на свои источники. Также в прессе появилась информация, что пожар мог произойти из удара БПЛА или ракеты.

NEWS.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает против получения Ираном ядерного оружия. По его словам, такой позиции придерживаются все страны — участницы Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Тегеран также не должен разрабатывать ракеты, которые могут достичь европейской территории.