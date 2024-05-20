Названа причина жесткой посадки вертолета Раиси Посол Санеи: причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

Фото: Stringer/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси стали плохие погодные условия, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Исламской Республики в Белоруссии Алирезу Санеи. В авиакатастрофе вместе с руководителем государства погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий, — заявил дипломат журналистам.

Ранее глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Церемония похорон президента состоится 21 мая в городе Тебриз.

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования Хаменеи в связи с гибелью Раиси. Президент РФ подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.

Вице-спикер кнессета Евгений Сова до этого заявил, что в Израиле нет места для злорадства из-за трагической гибели Раиси, но «лить слезы» из-за произошедшего никто не станет. По его словам, режим аятолл останется враждебным по отношению к Израилю независимо от того, кто будет назначен президентом.