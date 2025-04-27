Названа причина смертоносного взрыва в порту Ирана NYT: причиной взрыва в иранском порту стало вещество для ракетного топлива

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В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для ракет, сообщил The New York Times источник, связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По его словам, сотрудники допустили ошибки при обращении с этим веществом, что и повлекло взрыв.

Как сообщается, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах, — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что в марте порт принял партию «ракетного топлива с перхлоратом натрия». Это подтвердила частная охранная фирма Ambrey.

Число погибших при взрыве уже выросло до 14, о чем заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени. Кроме того, пострадали 750 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани также отметила, что инцидент произошел на складе с химикатами.

Между тем в МИД России указали, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в порту не поступало. Все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме, диппредставительство также выразило соболезнования родным и близким погибших.