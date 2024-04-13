Названа причина, по которой Иран потопит захваченное израильское судно Политолог Перенджиев: Иран может потопить захваченное израильское судно

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Иран вступил в схватку со всем коллективным Западом, захватив торговое судно в Ормузском проливе, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, хотя судно следовало под флагом Португалии, оно имеет отношение к Великобритании.

Флаг Португалии, филиппинский экипаж...Что-то тут не так. Возможно, Израиль тут замешан косвенно, хотя, если контейнеровоз принадлежит лондонской компании, которой руководит израильский бизнесмен, значит, Иран пытается нанести ущерб и еврейскому государству, и всем, кто хоть как-то с ним связан, — пояснил эксперт.

Перенджиев предположил, что такой шаг мог стать ответом на удар израильских военных по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Теперь в руках Тегерана есть рычаг давления для переговоров. Специалист добавил, что захваты судов считаются достаточно сложной историей, поскольку формально захвачено португальское судно, но оно имеет отношение к Великобритании. По его мнению, Иран послал сигнал всему миру не только в вопросе сотрудничества с Израилем, но и показал свою готовность ответить на атаки ЦАХАЛ.

Полагаю, что Иран намекает: не сотрудничайте с Израилем в любой форме, иначе ваше судно окажется в опасности. Вряд ли дойдет дело до каких-то боевых действий, ведь Иран может просто отправить судно на дно вместе с грузом, — заключил Перенджиев.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства IRNA, связан с Израилем.